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Spor
AA 24.11.2023 15:10

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu'da güç topluyor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın Bolu'da gerçekleştirdiği kamp sürüyor.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu'da güç topluyor
[Fotograf: AA]

Milliler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışıyor.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek, odak noktalarının 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

Göktekin, yaklaşık 1,5 ay önce Dünya Şampiyonası'nı geride bıraktıklarını hatırlattı.

"Bu dünya şampiyonası bizim için çok ehemmiyet arz ediyordu. 2024 Paris Olimpiyatları için kota alma mücadelesiydi. Farklı bir format ve farklı bir stratejiyle çıktık. Burada amacımız takım olarak olimpiyat kotası almaktı. Tarihimizde takım olarak olimpiyatlara katılma başarısını elde ettik."

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu'da güç topluyor

Göktekin, bu başarının "cimnastik ülkesi" olma yolunda büyük önem arz ettiğini anlattı.

"Olimpiyatlardaki hedeflerimiz çok önem arz ediyor. Oradaki hedeflerimize başarı odaklı gitmemiz lazım. Süreci çok iyi yönetmemiz lazım. Beklentiler madalya yönünde."

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu'da güç topluyor

Göktekin, olimpiyatlardan önce İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirtti.

"O da bir takım yarışması. Ülkemiz son üç yıldır Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçte yer alarak mücadele ediyor. Burada tekrar önemli olan takım derecesini ilk üçte korumak."

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