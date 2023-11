Alexander Djiku: Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımaya çalışıyoruz

Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Alexander Djiku, Fransız basınına konuştu.

"Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduk ve üst üste 19 maç kazandık"

Tedavisinin titiz bir şekilde sürdüğünü belirten Ganalı defans oyuncusu, çalışmalarına özveriyle devam ettiğini söyledi.

"Sezona tarihi bir başlangıç yaptık. Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduk ve üst üste 19 maç kazandık. Bu kulüp tarihinde bir ilk. Bu, benim ilk sakatlığım değil ve kesinlikle son da olmayacak. her halükarda, döndüğümde nüksetmemesi için mümkün olduğunca sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileşmek için beslenme, fiziksel rehabilitasyon ve tıbbi bakım açısından elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum."

"Zafer yoluna çok hızlı bir şekilde döneceğiz"

Fenerbahçe’nin hedefinin "şampiyonluk" olduğunu ifade eden Djiku, yıl içinde iniş çıkışların olabileceğini söyledi.

"Temmuz ortasından bu yana her 3 günde bir maç yapıyoruz. Takım arkadaşlarımızın çoğunun her milli maç arasında fazladan 2 maç oynadığından bahsetmiyorum bile. Şimdiden 25’ten fazla maça çıkan arkadaşımız var. Son 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama endişelenmiyorum. Zafer yoluna çok hızlı bir şekilde döneceğiz çünkü teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde çok çalışkan ve kazanma zihniyetine sahip bir takımız. Her antrenmanda küçük detayları mükemmelleştirerek takımımızı şampiyonluğu taşımaya çalışıyoruz."

"Süper Lig'in değeri bilinmeyen bir lig olduğunu söyleyebilirim"

Trendyol Süper Lig’i de değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de Fransa’ya göre daha fazla tecrübeli futbolcu olduğuna dikkat çekti.

"Süper Lig'in değeri bilinmeyen bir lig olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Fransa'ya kıyasla burada daha tecrübeli oyuncuların olduğunu görüyorum. Sürekli gol atma arzusu ve aynı zamanda çok fazla bireysel yetenek var. Bireysel yeteneklere çok güveniliyor ve daha az takım oyunu oynanıyor. Ligin seviyesi, Hırvatistan ve Galler'in önünde EURO2024'e katılmaya hak kazanan milli takımda da hissediliyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem de buraya çok kısa sürede adapte oldu. İstanbul'u yavaş yavaş keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz."