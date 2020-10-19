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Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası Ankara'da düzenlenecek
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasında, Cumhuriyet Kupası, 23-25 Ekim tarihlerinde, Bahçelievler Buz Pateni Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Organizasyon, YouTube üzerinden, "Buz Pateni TV" kanalından canlı yayınlanacak.
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