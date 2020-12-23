Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kulüp tarihinin son yıllardaki en kötü performanslarından birini sergiliyor.

Londra ekibi, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Kırmızı beyazlılar, son 7 Premier Lig karşılaşmasında ise sahadan 2 kez berabere ayrılırken, 5 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip filelere 3 gol atabilen Mikel Arteta'nın öğrencileri, kalesinde 11 gol gördü. Arsenal topladığı 14 puan ile düşme hattından sadece 4 puan uzaklıkta bulunuyor.

Londra ekibinin kötü gidişatı ligle de sınırlı değil. Lig Kupası'nda Manchester City'i ağırlayan Arsenal, rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Alınan tüm bu kötü sonuçların sorumlusu olarak ise teknik direktör Mikel Arteta gösteriliyor.

Daily Mirror gazetesi, Manchester City yenilgisiyle birlikte İspanyol çalıştırıcıya olan güvenin iyice azaldığını yazdı. İngiliz medya kuruluşu Metro da, 38 yaşındaki teknik adamın işini kaybetmek üzere olduğunu belirtti.

Diğer yandan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tüm bu olumsuzlukların tersine bir grafik çizdi. İngiliz ekibi, B Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazandı ve lider olarak üst tura çıkmayı başardı.