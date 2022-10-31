Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'dan 5 gollü galibiyet
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Haftaya lider giren Arsenal, lig sonuncusu Nottingham Forest'ı ağırladı.
Arsenal, Martinelli'nin 5, Nelson'un 49 ve 52, Partey'in 57 ve Odegaard'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
Puanını 31'e çıkaran Arsenal, liderliğini korudu. Nottingham Forest ise 9 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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