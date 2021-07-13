Galatasaray'ın Atina'da yaşadığı problemle alakalı kaptan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

"İnsan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık"

İnsanlık dışı bir davranışa maruz kaldıklarını söyleyen Turan, "Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Yunanistan’da her türlü önlemi almamıza ve hepimizin testinin negatif olmasına rağmen insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti, anlaşılmayan şekilde geri çağrıldık. Tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı. Biz her açıdan yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

"Dostluk maçının dost şekilde olması gerekirdi"

Hep birlikte barıştan yana olduklarını dile getiren Turan, tüm kafileye teşekkür etti:

“Hocamız tüm sakinliğiyle yardımcı olmaya çalıştı ama tam tersi karşılık aldık. Dostluk maçının dost şekilde olması gerekirdi ama biz böyle bir karşılık almadık. Üzücü, uluslararası ilişkilere yakışmayan bir tavırdı. Bizim yanımızda olan devletin her kurumuna, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Spor Bakanımıza, tüm kulüplere ve Türk halkına teşekkür ederiz. Büyütme taraftarı değiliz, barıştan iyilikten yanayız.”

Ülkemiz ve Yunanistan arasında PCR testlerinin kabul edildiği yönünde bir anlaşma var. Gelen yolculara da buna göre davranışta bulunuyorlardı fakat bizim otobüsten çağrılmamız, oradaki tavırlar hoş değildi. Ben sabrı için tüm kafileye teşekkür ediyorum.”

Arda Turan, Olympiakos yetkililerinin çaba gösterdiğini ve Türkiye'ye helen herkesi en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.