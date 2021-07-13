Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Terim: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'da kendilerine yapılan muameleyle ilgili, "Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık" dedi.
Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü.
Saat 00.00 sularında İstanbul'a iniş yapan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, havaalanında açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklama yapıyor. https://t.co/LI07kaRusW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021
Terim, "Bizim için yapılacak tek şey geri dönmekti. Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık. Biz gereği neyse onu yaptık, yarın da olsa aynısını yaparız. Savunulacak bir yanı yok, tam bir komedi" dedi.
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