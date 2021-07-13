Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü.

Saat 00.00 sularında İstanbul'a iniş yapan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, havaalanında açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklama yapıyor. https://t.co/LI07kaRusW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Terim, "Bizim için yapılacak tek şey geri dönmekti. Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık. Biz gereği neyse onu yaptık, yarın da olsa aynısını yaparız. Savunulacak bir yanı yok, tam bir komedi" dedi.