Ara transferin lideri Hertha Berlin
Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.
İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.
Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.
Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon euro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon euro ödedi.
Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.
Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon euroyu gözden çıkardı.
2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:
|Kulüp
|Ülke
|Harcama miktarı (euro)
|1
|Hertha Berlin
|Almanya
|78 milyon
|2
|Napoli
|İtalya
|65,5 milyon
|3
|Monaco
|Fransa
|62 milyon
|4
|Manchester United
|İngiltere
|55 milyon
|5
|Espanyol
|İspanya
|40,5 milyon
|6
|Olympique Lyon
|Fransa
|38 milyon
|7
|Juventus
|İtalya
|35 milyon
|Bayer Leverkusen
|Almanya
|35 milyon
|9
|Tottenham
|İngiltere
|34,5 milyon
|10
|West Ham United
|İngiltere
|30,5 milyon
Manchester United'a 55 milyon euroluk Portekizli
Kış döneminin en flaş transferine ise Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.
25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon euoluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.
Serie A lideri Juventus ve İngiltere Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham da yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti.
Juventus, Atalanta'dan Dejan Kulusevski'yi 35 milyon, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn'i 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
2019-20 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:
|Futbolcu
|Eski takımı
|Yeni takımı
|Bonservis bedeli (euro)
|1
|Bruno Fernandes
|Sporting Lizbon
|Manchester United
|55 milyon
|2
|Dejan Kulusevski
|Atalanta
|Juventus
|35 milyon
|3
|Steven Bergwijn
|PSV
|Tottenham
|30 milyon
|Reinier
|Flamengo
|Real Madrid
|30 milyon
|5
|Krzysztof Piatek
|Milan
|Hertha Berlin
|27 milyon
|6
|Lucas Tousart
|Olympique Lyon
|Hertha Berlin
|25 milyon
|7
|Paco Alcacer
|Borussia Dortmund
|Villarreal
|23 milyon
|8
|Sander Berge
|Genk
|Sheffield United
|21,5 milyon
|9
|Jarrod Bowen
|Hull City
|West Ham United
|21,3 milyon
|10
|Christian Eriksen
|Tottenham
|Inter
|20 milyon
İngiltere Premier Lig yine zirvede
Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu.
Ocak ayı boyunca 221,6 milyon euroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon euro) ve Bundesliga (195,95) izledi.
Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon euroluk transfer harcaması yapabildi.
2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı.
|Lig
|Ülke
|Harcama miktarı (euro)
|1
|Premier Lig
|İngiltere
|221,6 milyon
|2
|Serie A
|İtalya
|214,35 milyon
|3
|Bundesliga
|Almanya
|195,95 milyon
|4
|La Liga
|İspanya
|129,05 milyon
|5
|Ligue 1
|Fransa
|118 milyon
|6
|İngiltere Championship
|İngiltere
|38,9 milyon
|7
|Portekiz Premier Lig
|Portekiz
|26,45 milyon
|8
|Belçika Birinci Ligi
|Belçika
|20,58 milyon
|9
|Rusya Premier Lig
|Rusya
|18,72 milyon
|10
|Avusturya Birinci Ligi
|Avusturya
|11,83 milyon