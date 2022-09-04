Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Antalyaspor'un rakibi Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi.
Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Kasımpaşa Süper Lig
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