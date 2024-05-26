Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.05.2024 15:33

Erzurum'da "askıda gözlük" uygulaması başlatıldı

Askıda ekmekten sonra şimdi de askıda gözlük uygulaması hayata geçirildi. Erzurum'da gözlükçü Cesim Köse, ihtiyaç sahipleri için askıda gözlük uygulamasını başlattı. Köse, eski gözlükleri tamir ederek ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Erzurum'da "askıda gözlük" uygulaması başlatıldı

Erzurum’da yıllardan beridir gözlük satan Cesim Köse, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmak için “askıda gözlük” uygulamasını başlattı.

Önceleri gözlükçü dükkanına gelen tanıdık insanlarla bu paylaşma kültürünü anlattığını ve olumlu karşılıklar bulduğunu ifade eden Cesim Köse,“Daha sonra çevremizde de bu fikrimiz yayıldı. Müşterilerimiz değişen gözlük numaraları ya da farklı gerekçelerden dolayı eski gözlüklerini bize bırakabiliyor. Bizde bunların temizlik, bakım ve onarımlarını yapıp çerçevelerini muhafaza ediyoruz. Sonrasında bizden gözlük talebinde bulunan ve maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza yardım ediyoruz. Vatandaşların bağışladığı gözlük çerçevelerine bizde cam desteğinde bulunuyoruz. Böylece paylaşma kültürünü toplumda diri tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Erzurum'da "askıda gözlük" uygulaması başlatıldı

“Askıda gözlük” uygulamasından haberdar olan müşterilerin verdiği destekte mutlu olduklarını anlatan Cesim Köse şu ifadeleri kullandı:

“Kullanılmayan çerçeveleri bazen de yedek parça olarak kullanıyoruz. İhtiyacı olan insanların tamir edilmesi gereken gözlüklerini bedel almadan bunlardan faydalanarak tamir ediyoruz. Bize bırakılan gözlü çevreleri kimi zaman marka da oluyor. Nostaljik gözlüklerle birlikte moda çerçeveler de oluyor. Eski ya da atıl olarak düşünülmemeli. Toplum olarak böyle güzellikleri yaygınlaştırmalı ama insanları da rencide etmemeliyiz.” 

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
6 ilde silah kaçakçılığı: 19 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Bayburt'ta ev yangını eşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:16
Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
15:36
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti
15:14
Gazze'de can kaybı 35 bin 984'e yükseldi
15:02
6 ilde silah kaçakçılığı: 19 gözaltı
15:00
İran'da cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını ilk açıklayan isim Pezeşkiyan oldu
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs darbesini gözler önüne seriyor
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs darbesini gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
İspanya Dışişleri Bakanı TRT Haber'de: Biz barış istiyoruz
İspanya Dışişleri Bakanı TRT Haber'de: Biz barış istiyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ