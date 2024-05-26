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Türkiye
AA 26.05.2024 15:02

6 ilde silah kaçakçılığı: 19 gözaltı

Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde silah kaçakçılığı: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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