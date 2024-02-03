Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligde oynadığı 23 maçta sahadan 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ayrılan Bitexen Antalyaspor'un 34 puanı bulunuyor.

Yaklaşık bir ay önce göreve Sergen Yalçın'ı getiren Akdeniz ekibi, tecrübeli teknik adamın gelişi ile birlikte mağlubiyet yaşamadı. Ligde ve kupada 7 maçtır kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 4 de beraberlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ise ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan topladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Antalyaspor maçı ile yenilmezilik serisini 13 maça çıkartmak isitiyor.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

GOL - 42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok.

Bitexen Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Bytyqi, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Dzeko.

Gol: Dk. 42 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)