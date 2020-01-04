Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi04 Ocak 2020 Cumartesi 21:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:45
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını söyledi.
Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.
Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.
Kırmızı-beyazlılar yeni teknik direktörü Tamer Tuna'yı resmi internet sitesinden de duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hoş Geldin Tamer Tuna"
Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoşgeldin der, yeni görevinde başarılar dileriz."
Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz. #Antalyaspor pic.twitter.com/Sb5PUIVHG7— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 4, 2020
Kaynak: AA, TRT SPOR