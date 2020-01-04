Spor

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi

04 Ocak 2020 Cumartesi 21:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:45

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

[Fotoğraf: AA]