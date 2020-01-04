Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta Real Madrid'in gollerini 35. ve 53. dakikalarda Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane ile 96. dakikada Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modriç attı.

Real Madrid La Liga'da sezonun ilk yarısının son maçında aldığı galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Getafe ise 30 puanla 7. sıraya geriledi.

Kaynak: AA