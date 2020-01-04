Spor
Sivasspor Abdul Khalili’nin peşinde04 Ocak 2020 Cumartesi 21:02 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:04
Süper Lig'in ikinci devresi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, Kasımpaşa’dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdul Khalili ile temasa geçtiği öğrenildi.
Menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak adına Khalili’yi kadrosuna katmayı istiyor.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Abdul Khalili’nin de Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon 18 maça çıkan Filistin asıllı İsveçli oyuncu 2 gol ve 1 asist yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler: demir grup sivasspor Abdul Khalili