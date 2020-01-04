Menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak adına Khalili’yi kadrosuna katmayı istiyor.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Abdul Khalili’nin de Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 18 maça çıkan Filistin asıllı İsveçli oyuncu 2 gol ve 1 asist yaptı.

Kaynak: İHA