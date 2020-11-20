Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllığına anlaştığı teknik direktör Ersun Yanal için Antalya Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Yanal ile uzun dönemli hedeflerinin olduğu için 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Yanal'ın şampiyonluk yaşadığını, Anadolu kulüplerinde de önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Öztürk, deneyimli teknik adam ile hedeflerinin birbirine uyduğu için güzel bir frekans yakaladıklarını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

"Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz"

Öztürk, Antalyaspor olarak başarıya aç bir kulüp olduklarına işaret etti.

"Antalyaspor'u devamlılığı olabilecek, doğru şekilde yönetilen, doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Hocamızın da bu başarının mimarlarından olacağını düşünüyoruz. Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz. Hedeflerimizin gerçekleşmesi, düşüncelerimizin oturtulması, doğru yapılanma için 1,5 yıl gibi bir dönem düşünüyoruz. Antalyaspor'u her sene Avrupa'ya oynayabilen kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunu da genç çocuklarla doğru şekilde yapmak istiyoruz. Burada önemli olan sabırlı davranabilmek."

Öztürk, koronavirüs tedbirleri dahilinde geçen yıl olduğu gibi takımı bu sene de kendi otellerinde kampa alabileceklerini, bu durumu da sürecin belirleyeceğini vurguladı.

Yanal: Avrupa'da oynayacak bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz

Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kulüplerin artık başka bir yöne evrilmeleri gerektiğini belirten Yanal, Antalyaspor'un bu süreçte kendi markasını Öztürk ailesinin markasıyla birleştirdiğini, doğru adımlar attığını kaydetti.

Yanal, kariyerinde genç oyuncuları kazanmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

"Ligde kalıcı bir sıralama içerisinde olabilecek, bu sıralamada her yıl daha üst sıralara tırmanabilecek ve Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirveyi zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek, birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Altyapıdan iyi oyuncuları çıkartmak, doğru transferler yapmak bu başarıyı getirecektir. Kulübün de avantajlarını kullanarak 1,5 yıl içerisinde 'Artık biz burada oynuyoruz' deme güvenini hissettirebileceğimiz bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum."

Yanal, 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra stadı inceleyerek bilgi aldı.