Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA ]
Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz."
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