Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Soner Aydoğdu'yu transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncu transfer edildi.
"Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
Hoş Geldin Soner Aydoğdu— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 9, 2022
Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/zqAo18Hqf1
Etiketler: Antalyaspor Transfer Haberleri
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