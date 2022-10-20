Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.

Antalyaspor, İstanbulspor karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Haftaya 7 puanla 16. sırada giren kırmızı beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, karşılaşmada forma giyemeyecek.