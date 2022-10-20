Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor İstanbulspor'u konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında 21 Ekim Cuma günü İstanbulspor'u ağırlayacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.
Antalyaspor, İstanbulspor karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.
Haftaya 7 puanla 16. sırada giren kırmızı beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Antalyaspor İstanbulspor Süper Lig
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