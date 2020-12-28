Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalyaspor- Hatayspor maçına sağanak engeli
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Antalyaspor-Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.
Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.
Etiketler: Antalyaspor Hatayspor Süper Lig
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