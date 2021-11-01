Antalyaspor Fredy ile güldü
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u Fredy'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Antalyaspor güldü. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller 20 ve 49'da Fredy'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90+5'te penaltıdan Diabate kaydetti.
Giresunspor sahaya; Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Doukara 11'iyle çıktı.
Antalyaspor ise; Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Hakan, Ribeiro, Doğukan, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle mücadeleye başladı.
Konuk ekip, 20. dakikada Fredy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
49'da Fredy ile bir gol daha bulan Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı.
Giresunspor'un tek sayısını ise 90+5'te penaltıdan Fousseini Diabate kaydetti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla konuk ekip puanını 12'ye yükseltirken, Giresunspor 9 puanda kaldı.
- 23:01
- 22:48
- 22:17
- 22:03
- 21:59