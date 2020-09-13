15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.

25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Amilton'un pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'nin sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

65. dakikada Fredy'nin defansın üzerinden pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Jahovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Amilton'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Özmert, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Dk. 67 Nuri Şahin), Amilton, Doğukan Sinik (Dk. 78 Orgill), Jahovic (Dk. 87 Podolski)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 82 İlker Karakaş), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Dk. 82 Murat Yıldırım), Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite (Dk. 65 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 41 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 53 Diego (Gençlerbirliği)

Tamer Tuna: Her şey bizim adımıza güzel oldu

Süper Lig'in ilk haftasında kendi evlerinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bazı teknik direktör ve futbolcuların da Covid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Tuna, "Bu hastalıktan kaçış yok gibi görünse de dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat etsek de 'bizim takımımıza da gelmeyecek' diyemiyoruz." dedi.

Sezona taraftarsız bir şekilde olağanüstü başladıklarını dile getiren Tuna, takımının geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdürdüğünü ifade etti.

Maça planladıkları gibi başladıklarını anlatan Tuna, "Gençlerbirliği zorlu bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğumuz performans, maç konsantrasyonu, lige kazanarak başlamak arzusu üst seviyedeydi. Her şey bizim adımıza güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Podolski, Nuri Şahin ve Orgill'i oyuna sokarak daha fazla pas oyunu oynadıklarını kaydeden Tuna, "Pas oyununu doğru oynayıp farklı bir takıma gelebiliriz. Bu isimler bize de lige de çok katkı verecektir. O katkıyı bu maçta aldık. Geçen yıl 19 farklı oyuncuyla gol atan Türkiye'deki tek takımdık. Bu oyuncuların hepsinden lig maratonunda tek tek katkı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mert Nobre: Takımımız fiziksel olarak hazır değil

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını söyledi. Nobre, iki hatadan kolay gol yediklerini aktardı.

"Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk."