Antalyaspor Başakşehir'i ağırlıyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Ligde üst üste son iki maçını kaybeden Akdeniz ekibi Bitexen Antalyaspor, çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayıp topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Çocuğu ölen Brezilyalı stoper Naldo'nun izinli olduğu Bitexen Antalyaspor'da, geçen hafta sakatlanan defans oyuncusu Güray Vural'ın forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

8 puanı bulunan RAMS Başakşehir'de ise bu mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Duarte, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Leite’nin müdahalesinin ardından dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada Safuri’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahsı içinde Saric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

26. dakikada Safuri’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Buska’nın penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Shalom Jehezkel, Ramzi Safuri, Zymer Bytyqi, Adam Buksa

Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Pelkas, Dennis, Figueiredo

Gol: Saric (dk. 15) (Antalyaspor)

Sarı kart: Pelkas, Opoku (Başakşehir)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir