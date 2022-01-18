Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan ve sentetik ile yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip hipodromun açılışı için yarın saat 13.30'da tören düzenlenecek. Tören için Merkez Muratpaşa Camisi ve Döşemealtı Kaymakamlık binası önünden seferler düzenlenecek.

Antalya Hipodromu'nda kış ve sonbahar yarış sezonlarında Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 olmak üzere 242 koşu gerçekleştirilecek.

Koşular, ocak-aralık arasında her çarşamba ve cuma günleri haftada 2 yarış günü şeklinde olacak. Saat 14.00'te ilk startın verileceği açılış programında birbirinden heyecanlı 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5'i İngiliz, 2'si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler, bu yarışlarda at binerek Antalya'da ilk kez piste çıkacak.

Türkiye'nin gece yarışlarına ev sahipliği yapabilecek sekizinci hipodromu haline gelecek Antalya Hipodromu'nda aydınlatma çalışmaları tamamlandığında gece yarışları da devreye girecek.