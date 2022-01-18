Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'nin konuğu Sivasspor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa.
Ligin ikinci devresindeki iki maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 22. haftaya 21 puan ve averajla 16. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil Akbunar'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.
Sivasspor'la 10. randevu
Göztepe, ligde 10. kez karşılaşacağı rakibiyle çıktığı 9 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 16'şar gol üretti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.
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