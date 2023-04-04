Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 22:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ankaragücü yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Kupada Ankaragücü, Trabzonspor'u Eryaman Stadı'nda konuk etti.
Bordo mavililer mücadelenin 22. dakikasında Abdülkadir Ömür'le 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 51. dakikada Ali Sowe'nin golüyle beraberliği sağladı. Lamine Diack 68. dakikada Ankaragücü'nü 2-1 öne geçirdi. 83. dakikada Ali Sowe kendisinin ikinci takımının 3. golünü atarak farkı ikiye çıkardı: 3-1
Rakibini 3-1 yenen Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Trabzonspor çeyrek finalde veda etti.
Ankara ekibi, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Etiketler: MKE Ankaragücü Trabzonspor Türkiye Kupası
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