Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonsporlu Dorukhan Toköz: Takıma katılmak için büyük çaba gösteriyorum
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Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.
26 yaşındaki futbolcu, çalışmalarına doktoru ve fizyoterapist eşliğinde İstanbul'da devam ettiğini belirtti
Dorukhan, en kısa sürede sahalara dönmek istediğini dile getirdi.
"Takıma önümüzdeki sezon öncesi hazırlık kampında katılmam planlandı. Takımımın yanında olmak için gerektiğinden fazla çaba sarf edip bu sezon da en azından süre almak için tüm olanakları zorluyorum."
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.
Etiketler: Trabzonspor
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