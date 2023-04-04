26 yaşındaki futbolcu, çalışmalarına doktoru ve fizyoterapist eşliğinde İstanbul'da devam ettiğini belirtti

Dorukhan, en kısa sürede sahalara dönmek istediğini dile getirdi.

"Takıma önümüzdeki sezon öncesi hazırlık kampında katılmam planlandı. Takımımın yanında olmak için gerektiğinden fazla çaba sarf edip bu sezon da en azından süre almak için tüm olanakları zorluyorum."

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.