Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK Rashad Muhammed'e 2 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Keçiörengücü'nün Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.
PFDK'dan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldı.
Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdi.
Etiketler: TFF
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