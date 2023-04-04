PFDK'dan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdi.