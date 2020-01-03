MKE Ankaragücü Başkan Fatih Mert, başkent kulübünün gündemini yıllarca meşgul edecek ve sürekli önüne problem olarak gelebilecek dosyaları çözmeye çalıştıklarını belirtti.

"3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnanın çok zor dosyalarla uğraşıyoruz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözmeye çalışıyoruz."

Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmak için yönetimin büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

"Yasağı kaldırabilmek için çözmemiz gereken bir dosya kaldı. Gelecek adına ümitliyim. Çözdüğümüz dosyalarla Ankaragücü'nün geleceği kurtuluyor."

Kaynak: AA