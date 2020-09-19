İlk maçında Antalyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği ve ligde ilk hafta maç yapmayan Konyaspor puanla tanışmış oldu.

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

[Fotoğraf: AA]

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sio, Sefa Yılmaz (Dk. 74 Ayite), Candeias, Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic (Dk. 63 Adil Demirbağ), Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 87 Milosevic), Miya (Dk. 63 Eduok), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Musa Çağıran), Cikalleshi (Dk. 87 Thuram)

Sarı kartlar: Dk. 76 Ömer Ali Şahiner, Dk. 86 Eduok, Dk. 90+4 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

[Fotoğraf: AA]

Mert Nobre: İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı çok iyi değildik. Bizim takım değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pasta daha iyi olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Nobre, Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.

Genç futbolcular İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu belirten Nobre, "Ancak tecrübe çok önemli. Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız." diye konuştu.

İsmail Kartal: Lige moralli başladık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Konyaspor'a yeni geldiğini hatırlatan Kartal, "Çok kısa zamanda uyum içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik. 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık." ifadelerini kullandı.

Kartal, 60. dakikadan sonra mecburi değişiklikler yaptıklarını anlattı.

"Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum."

Forvet transferi için yönetimden istekte bulunduğunu belirten Kartal, Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soruya "Daha hazır olmadığı için kadroya almadım. Affettik diye hemen oynayacak diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç çıkardı. Serkan Kırıntılı şu an takımımızın oyuncusu. Daha önce gitmek için girişimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkıyor." yanıtını verdi.