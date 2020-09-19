İtalyan temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcu için ilk teklifinin, 10 milyon euronun yanı sıra 2 milyon euro performans primi olduğu kaydedildi.

Galatasaray yönetiminin bu teklifi kabul etmediği, bunun üzerine de Roma’nın fiyat yükselterek 13 milyon euroya çıktığı belirtildi. Bu teklifi de yeterli bulmayan sarı kırmızılı yönetimin, Roma’dan net olarak 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Roma’nın, Galatasaray’ın istediği rakama ulaşması halinde Marcao kariyerine İtalya’da devam edecek. Brezilyalı stoper, Ocak 2019’da Portekiz ekibi Chaves’den 4 milyon euroya transfer olmuştu.

Galatasaray forması ile 62 maçta boy gösteren Brezilyalı stoper, gol ya da asist üretemedi. Marcao, ilk hamlelerdeki başarısının yanı sıra sol ayağıyla oyun kurma özelliğiyle biliniyor.