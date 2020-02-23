Ankara derbisinde başa baş bir vardı, kazanan ise Gençlerbirliği oldu. Golcüsü Sio'nun 74. dakikada kaydettiği golle düşme hattında yer alan rakibini 1-0 ile geçen Gençlerbirliği, puanını 27'ye yükseltti.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u mağlup eden Kırmızı-Siyahlı ekip, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Ankaragücü ise 2 maç üst üste 3 puan aldıktan sonra, en büyük rakiplerinden birine yenildi ve 20 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.

18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Stancu'nun ön direkte dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

GOL: 74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 86 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Baiano (Dk. 67 Berat Ayberk Özdemir), Yasin Pehlivan, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto (Dk. 73 Atila Turan), Lukasik, Faty, Lobjanidze (Dk. 67 Gelmin Rivas), İlhan Parlak (Dk. 77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues

Sarı kartlar: Dk. 32 Kulusic, Dk. 44 Lukasik, Dk. 88 Faty (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Erdem Özgenç, Dk 70 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Sio (Gençlerbirliği)

Gol: Dk. 74 Sio (Gençlerbirliği)