Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Lacivert beyazlılar, klasikleşen "Bir kitap da sen getir" projesinin altıncısına imza atacak.

Etkinlikte toplanacak kitaplarla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacak.

Karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve orta okul seviyesindeki kitapları Sinan Erdem Spor Salonu’na götürecek basketbolseverler, Anadolu Efes-Aliağa Petkim maçını ücretsiz izleyecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün projesi kapsamında bugüne kadar toplanan binlerce kitap ülkemizin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılmıştı.

Anadolu Efes-Aliağa Petkim maçı 27 Mart Pazar günü saat 15.30’da başlayacak.