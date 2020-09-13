Haber Giriş: Kaynak: AA
Anadolu Efes'te koronavirüs vakası
Anadolu Efes Kulübü, bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Anadolu Efes koronavirüsSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:28
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