Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını İstanbul'da açtı. Temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bitci Baskonia'yı konuk etti.

Hücumda planları tutmayan lacivert beyazlılar, ilk periyotu 21-13 geride tamamladı. Anadolu Efes, ikinci periyotta Micic ile etkili oldu ve soyunma odasına 43-42 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf temsilcimiz olsa da, sonrasında oyun dengelendi. Ergin Ataman'ın öğrencileri final periyotuna 4 sayılık avantajla girdi. Son bölümde farkı açan lacivert beyazlılar rakibini 87-72 yendi.

2 maç sonra yeniden kazanan Anadolu Efes'te geçen sezonun en değerli oyuncusu Vasilje Micic yıldızlaştı. Sırp oyun kurucu mücadeleyi 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile tamamladı.

Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: SinanErdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Singleton, Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Simon

Bitci Baskonia: Baldwin 10, Granger 17, Fontecchio 17, Sedekerskis 8, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1

1. Periyot: 13-21

Devre: 43-42

3. Periyot: 66-62