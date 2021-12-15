Anadolu Efes kötü gidişata 'dur' dedi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'yı 87-72 yendi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını İstanbul'da açtı. Temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bitci Baskonia'yı konuk etti.
Hücumda planları tutmayan lacivert beyazlılar, ilk periyotu 21-13 geride tamamladı. Anadolu Efes, ikinci periyotta Micic ile etkili oldu ve soyunma odasına 43-42 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf temsilcimiz olsa da, sonrasında oyun dengelendi. Ergin Ataman'ın öğrencileri final periyotuna 4 sayılık avantajla girdi. Son bölümde farkı açan lacivert beyazlılar rakibini 87-72 yendi.
2 maç sonra yeniden kazanan Anadolu Efes'te geçen sezonun en değerli oyuncusu Vasilje Micic yıldızlaştı. Sırp oyun kurucu mücadeleyi 24 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist ile tamamladı.
Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: SinanErdem
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya)
Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Singleton, Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Simon
Bitci Baskonia: Baldwin 10, Granger 17, Fontecchio 17, Sedekerskis 8, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1
1. Periyot: 13-21
Devre: 43-42
3. Periyot: 66-62