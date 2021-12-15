Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı.

Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 15. hafta mücadeleleri başladı. Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika Tel Aviv'i konuk etti.

Maça iyi başlayan taraf İsrail ekibi olsa da temsilcimiz kısa sürede toparlandı. Devin Booker'ın etkili oyunuyla skor üreten sarı lacivertliler ilk çeyreği 23-18 önde geçti.

Fenerbahçe Beko'da ikinci çeyrekte Nando De Colo öne çıkan oyuncu oldu. Zaman zaman tribünleri de coşturan hareketlere imza atan Fransız oyuncunun etkili oyunuyla devreye 42-37 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi.

Temsilcimiz soyunma odasından fırtına gibi döndü. Savunmada yüksek konsantrasyonla oynayan Djordjevic'in ekibi hücumda da her oyuncusundan katkı aldı.

Final periyoduna 70-51 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe Beko son çeyreğin ilk bölümünde tamamen durdu.

Bir ara 21 sayıya kadar çıkan fark, eski Fenerbahçe Bekolu James Nunnally'nin skorer oyunuyla kısa sürede 6'ya kadar düştü.

Koç Djodjevic, Nando De Colo hamlesiyle oyuna müdahale ederken sarı lacivertliler de toparlandı. Mücadeleyi kazanan taraf 90-79'luk skorla Fenerbahçe Beko oldu.

Temsilcimizde Devin Booker 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nando De Colo da 21 sayı kaydetti.

İsrail ekibindeyse James Nunnually 18 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko bu skorla üst üste 3'üncü, toplamda da 6'ncı galibiyetini elde etti.

Maccabi Tel Aviv ise 7 galibiyette kaldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8

Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-37

3. Periyot: 70-51

Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)