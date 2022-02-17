Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi Ampute Futbol Milli Takımı'na otobüs hediye etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, milli oyuncular Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz, Anadolu Ajansı aracılığıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Ergezen, Büyükakın'ın örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hediye ettiği otobüs hem bizi motive etti hem de moral oldu. Elbette Ampute Futbol Milli Takımı olarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmak için bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Dünyanın en kalabalık ampute ligine sahibiyiz. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten ampute futbol bir marka oldu. Milli takımımız da hiç şüphesiz dünyada marka oldu. Dünya ikinciliğimiz, Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya Kupası bu yıl Türkiye'de yapılacak, şampiyon olmak istiyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bize elbette bu tür sponsorlar eliyle yapılan teşvikler, hem moral motivasyon olmakta hem de işimizi kolaylaştırmakta. Bundan dolayı da Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu desteklerin diğer belediye başkanlarımıza rol model olmasını diliyoruz. Onlarla birlikte güçlüyüz."

[Fotoğraf: AA]

Ergezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm engelli branşlara her zaman destek verdiğinin altını çizdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza da müteşekkiriz. Bu da bizi ayrı motive etmekte. Devletin arkamızda olduğunu bilmek, sahaya çıkarken ayrı bir enerji vermekte."

Ergezen, federasyon başkanlığı görevini iki aydır yürüttüğünü hatırlattı.

"Camiamız, sponsorlarımız ve milletimizle çok ciddi bir sinerji yakaladık. Büyük bir kaynaşma yaşadık. Bunun da en büyük örneklerinden biri Ampute Futbol Milli Takımı'mıza hediye edilen otobüs. Biz her branşımızın kendi içinde marka olması için çabalayacağız. Buradan iş insanlarına seslenmek istiyoruz; bu tür sponsorluklar bizleri ayrı motive etmekte."

Osman Çakmak: Güçlüyüz, hazırız, şampiyon olacağız

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Büyükakın'ın sözünü yerine getirdiğini dile getirdi.

"Gebze'de bir spor kompleksinin açılışına gittiğimizde 'Neden arkadaşlarla beraber gelmediniz?' diye sorduğunda, 'Arkadaşlarımız bu tür faaliyetlere kendi imkanlarıyla geliyor.' dedik. Tabii ki federasyonumuzun arabaları var ama bizim 22 branşımız var. Büyükakın, 'Avrupa şampiyonu olan bir takımsınız, size bir otobüs hediye edelim' dedi. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ampute Milli Takımı'mızın bugün bir otobüsü oldu."

[Fotoğraf: AA]

Çakmak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle bir otobüsün daha federasyona tahsis edileceğini belirtti.

"En yakın zamanda o otobüsümüz de geldiğinde federasyonumuzun, ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol takımlarının kullanabileceği bir otobüsümüz olacak. 2022 Dünya Kupası öncesi moral ve motivasyon anlamında takımın birlikte hareket edebilmesi için bunlar çok önemli şeyler."

Çakmak, 2022 Dünya Kupası hazırlıklarının devam ettiğine değindi.

"Ev sahibiyiz, bizim için çok önemli. Arkadaşlara her zaman söylüyorum; bir şeyi çok istersen Allahutaala size nasip eder. Size uzatılan mikrofona 'Güçlüyüz, hazırız, istekliyiz, arzuluyuz ve şampiyon olacağız, ikinci bir cümle kullanmayın' diyorum. Bu cümleleri sarf ederken de tabii ki planlı, sitemli çalışmak da çok önemli."

Dünya Kupası'na 24 takımın katılacağının bilgisini veren Çakmak, açılış ve final karşılaşmalarının büyük bir statta oynanacağını kaydetti.

Çakmak, Avrupa şampiyonluklarının ardından lisanslı sporcu sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

"Cumhurbaşkanımızın, basın mensuplarımızın desteğiyle engellileri evlerinden çıkardık. Daha ulaşamadığımız engelli kardeşlerimiz de var. Engelli kardeşimizi ikna edip, ailesini ikna edemediklerimiz de var. İnşallah onları da ikna edeceğiz."

Futbolcular şampiyonluğa inanıyor

Son Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olan ve en iyi oyuncu seçilen Ömer Güleryüz, "Yeni otobüsle Dünya Kupası yolculuğumuz başladı. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde yönetip ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu yolda destek de önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güzel bir otobüs hediye etti. Cumhurbaşkanımız olsun belediyelerimiz olsun bizi destekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rahmi Özcan ise Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istediklerinin altını çizdi.

"Tahir başkana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten engelli kardeşlerimizin durumlarını anlayabilecek bir potansiyele sahip. Halimizi en iyi anlayanlardan birisiydi. Bir başlangıç yaptı, Ampute Futbol Milli Takımı'mıza otobüs hediye etti. Milli takımımıza tabii ki bunun olumlu yansımaları olacaktır. Allah razı olsun, diğer belediyelere de örnek olsun diyorum."