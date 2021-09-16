Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ampute Futbol Milli Takımı yarı final için oynayacak
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, 17 Eylül Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran milliler, C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip karşılaşmasını 17 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'de yapacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
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