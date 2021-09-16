Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, 25-27 Eylül'de düzenlenecek şampiyona üst üste ikinci defa Ankara'da yapılacak.

Organizasyona Halkbank'ın yanı sıra Sırbistan'dan OK Radnicki Kragujevacle ile Yunanistan’dan Kiffissia takımları katılacak.

Şampiyonayı birinci bitiren ekip CEV Challenge Kupası'na katılacak.