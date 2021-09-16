Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası Ankara'da yapılacak
Voleybolda 2021 Erkekler Kulüplerarası Balkan Şampiyonası, Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, 25-27 Eylül'de düzenlenecek şampiyona üst üste ikinci defa Ankara'da yapılacak.
Organizasyona Halkbank'ın yanı sıra Sırbistan'dan OK Radnicki Kragujevacle ile Yunanistan’dan Kiffissia takımları katılacak.
Şampiyonayı birinci bitiren ekip CEV Challenge Kupası'na katılacak.
Etiketler: Voleybol
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