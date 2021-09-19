Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ampute Futbol Milli Takımı şampiyonluk için sahaya çıkıyor
[Fotoğraf: AA]
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.00'de oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, bir kez daha tarih yazıyor.
Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırdı.
Millilerimiz, finalde İspanya ile karşılaşacak.
Oynadığı 4 maçı da kazanan ve toplam 30 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Bugün saat 21.00'de başlayacak Türkiye - İspanya final maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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