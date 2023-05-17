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Spor
AA 17.05.2023 14:37

Altınordu'ya ligde kalmak için sadece galibiyet yetmeyecek

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya düşme hattında giren Altınordu, kümede kalmak için son hafta Çaykur Rizespor'u yenip, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Altınordu'ya ligde kalmak için sadece galibiyet yetmeyecek

Ligde düşme ihtimali bulunan 3 takımdan 34 puana sahip Altınordu, son hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la, 36 puanlı Erzurumspor FK, İstanbul'da Dyorex Boluspor'la, 37 puana sahip Gençlerbirliği ise deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşılaşacak.

Bu takımlar haricinde Gençlerbirliği gibi 37 puana sahip Altay'ın ligde kalması kesinleşmişti.

Rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Altınordu'nun galibiyeti ve Erzurumspor FK'nin yenilmesi halinde İzmir temsilcisi ligde kalacak.

Sezon sonunda Altay, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ve Altay'ın ligi aynı puanda tamamlaması halinde Gençlerbirliği ligden düşecek. Altınordu, Erzurumspor FK ve Altay'ın puan eşitliği halinde ise Altınordu TFF 2. Lig'e gerileyecek.

Altınordu, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'nin aynı puana sahip olması durumunda genel averaja göre Gençlerbirliği veya Altınordu'dan biri lige veda edecek.

Son hafta öncesi Altınordu'nun averajı -16, Gençlerbirliği'ninki ise -9 durumda.

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