Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.05.2023 14:03

Bahar Kupası Kürek Yarışları Sakarya'da yapılacak

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mevkii'nde yapılacak yarışa 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katılacak.

Bahar Kupası Kürek Yarışları Sakarya'da yapılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yarışlarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanacak.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mevkii'nde yapılacak yarışa 30 kulüpten 700'ü aşkın sporcu katılacak.

Küçükler (15 yaş altı), yıldızlar (17 yaş altı), gençler (19 yaş altı), akademi ve master kategorilerinde yarışacak ekipler; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört tek, dört çifte, dört çifte dümencili ve sekiz tek dümencili tekne sınıflarında kupa için mücadele edecek.

Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da eş zamanlı yapılacak

Bahar Kupası ile eş zamanlı olarak Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası da düzenlenecek.

Uzun bir aradan sonra sekiz tek yarışında kadınlar mücadele edecek ve Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Kadir Has-Koç Üniversitesi karma ekibinden kadın sporcular, sekiz tek yarışı için suya inecek.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
1. Lig'de 38. haftanın programı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
ABD’de 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
14:56
İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı
14:54
İsrail Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı yıktı
14:52
İngiltere, iş gücü açığı olan sektörler için göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor
14:49
Konut Fiyat Endeksi martta arttı
14:50
Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ