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Spor
AA 17.05.2023 14:30

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kayserispor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kayserispor'a ziyaret
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.

Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

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