Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan için Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş'in yanı sıra oyuncuların aileleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sedat Gündoğdu, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'ı profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

"Bugün iki genç oyuncumuza profesyonel imzayı attırmanın mutluluğuna eriştik. Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum."

Namet Ateş de iki oyuncunun ilk imzalarını attığını, hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ettiğini belirtti.

Futbolculardan Ege Arslan, 8 yıldır Altınordu forması giydiğini ifade etti.

"Bugün benim en mutlu günüm. Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar gelişmemde, buraya gelmemde emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Furkan Emin Kaçmaz da kendisinde emeği olan tüm antrenörlere ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ederek, "Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Altınordu yüksek irtifa merkezi kurdu

Öte yandan Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yükseklik seviyesinin 8-9 bin metreye yükselebildiği "Yüksek İrtifa Merkezi" hizmete girdi.

Merkezi kuran firmanın kurucusu ve mühendisi Emre Önder, Türkiye'de bu sistemi yapan ilk firma olduklarını ve Altınordu'nun da bunu kullanan ilk spor kulübü olduğunu belirtti.

"Kontrollü atmosfer teknolojisi dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Bu sistemi kullanan ilk kulüp, Altınordu oldu. Bu proje hem benim hem ülkemiz hem de sizin adınıza önemli bir proje oldu. Önemli bir yatırım yapıldı."

Kurulan sistem sayesinde odadaki yükseklik seviyesinin 8-9 bin metrelere çıktığını aktaran Önder, "Yapılan ayarlama ile oksijen seviyesini düşürüyoruz. Normal irtifaya dönüldüğü zaman damarlara daha fazla oksijen taşınıyor." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz de kulübün vizyonunu, misyonunu ileriye taşıyacak yatırımlara devam ettiklerini, bu yatırımların karşılığını vermek için çalıştıklarını belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da sezonun ikinci yarısında almış oldukları galibiyetlerde aralık ayında hizmete alınan Kriyoterapi Merkezi'nin çok faydasını gördüklerini aktardı.

"Yoğun maç trafiği yaşadığımız dönemde oyuncularımızla beraber Metin Oktay Yerleşkemizde yer alan Kriyoterapi Merkezi'nden çok faydalandık ve onun yararını gördük. O günlerde bizim takımımıza inanılmaz katkılarda bulundu. Şu anda Yüksek İrtifa Merkezi devreye alınıyor. Biz de A takım olarak bu imkanlardan kesinlikle faydalanacağız. Sezon başındaki kamp çalışmalarımızda buraya gelip merkezimizi kullanacağız."​​​​​​​