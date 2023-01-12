Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ile yeni transferler hazır bulundu. Kırmızı-lacivertli takım, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay ve Metehan Mimaroğlu ile sezon sonuna kadar, Ali Özgün ile ise 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu toprakların çocuklarına olan inancımızla sezonun ikinci yarısında takımımıza yeni katılan oyuncularımızla başarılı olacağız. Yeni oyuncularımızdan bazıları takımımızdaki genç futbolcularımıza ağabeylik yapacak. Genç futbolcularımız onların tecrübelerinden çok şey öğrenecek. Sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.