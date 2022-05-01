Altay son ana kadar pes etmeyecek
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ligde kalma umutlarının az olmasına rağmen mücadelelerini son ana kadar sürdüreceklerini bildirdi.
Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.
Kaloğlu, maçın son dakikasına kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.
"Son haftalarda doğru oyun oynuyoruz ancak sonuca gidemiyorduk. Ancak bu karşılaşmada öne geçtik, daha sonra doğru savunma ile iyi mücadele ederek üç puanı aldık. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen önemli bir deplasman olan Hatay'dan 3 puanla dönmek önemli. Umutlarımız az da olsa son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz."
Ligde 33 puanla 17. sırada yer alan Altay, bu akşam oynanacak Göztepe-Çaykur Rizespor maçında konuk takımın puan kaybı halinde Çaykur Rizespor'la birlikte lige veda edecek.
Teknik Direktörümüz Sinan Kaloğlu, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynadığımız ve 3 puan ile sahadan ayrıldığımız A. Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) April 30, 2022
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