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Spor
AA 16.04.2023 10:01

Altay Gençlerbirliği deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip Altay ile Gençlerbirliği 33. haftada 17 Nisan Pazartesi günü Ankara'da karşılaşacak.

Altay Gençlerbirliği deplasmanında
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Gençlerbirliği-Altay maçında hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde son 2 karşılaşmayı kaybeden Altay, 33. haftaya maç fazlasıyla 31 puanla 13. sırada girdi. Altay gibi alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği de 27 puanla 16. durumda bulunuyor. Başkent temsilcisi, sezona Altay'da başladıktan sonra görevinden ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile ilk maçında geçen hafta Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbolculuğu döneminde Altay'da forma giyen ve teknik direktörlük kariyerine siyah-beyazlı ekipte başlayan Kaloğlu, yarın Altay'a rakip olacak.

Kırmızı kart cezalısı Zeki Yıldırım'ın forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte, kaleci Ozan Evrim Özenç'in de sakatlığı bulunuyor.

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