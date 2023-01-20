Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alperen Şengün: Amacım en iyiler arasına girmek
[Fotograf: Reuters]
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, amacının en iyiler arasına girmek olduğunu ve gençler örnek olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
Şengün, "Burada ülkemi ve ailemi temsil etmeye çalışıyorum. Amacım en iyiler arasına girmek. Gençlere örnek olacağım, elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Başka takıma transfer olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Şengün, Houston Rockets ile iki yıl mukavelesinin olduğunu söyledi.
Başarısının sırrını 'çok çalışmak' olarak gösteren Şengün, Türkiye'deki insanların desteğini her zaman hissettiğini belirtti.
"Ülkemi ve ailemi temsil ediyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapıp gençlere örnek olacağım"— TRT HABER (@trthaber) January 20, 2023
NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün @trthaber'in sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/BJYgpMvLOM
Etiketler: NBA
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