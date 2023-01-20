Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Şengün, "Burada ülkemi ve ailemi temsil etmeye çalışıyorum. Amacım en iyiler arasına girmek. Gençlere örnek olacağım, elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Başka takıma transfer olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Şengün, Houston Rockets ile iki yıl mukavelesinin olduğunu söyledi.

Başarısının sırrını 'çok çalışmak' olarak gösteren Şengün, Türkiye'deki insanların desteğini her zaman hissettiğini belirtti.