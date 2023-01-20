Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Dört maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor mağlubiyetiyle son bulan turuncu-lacivertli ekip, 18 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan elde etti. Başakşehir haftaya 3. sırada giriyor.

Son 10 maçında tek galibiyet alabilen Kasımpaşa ise 19 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 14. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

- Okaka ve Ndayishimiye cezalı

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalıları Stefano Okaka ve Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aleksic, bu karşılaşmada da sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.