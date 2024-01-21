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Spor
İHA 21.01.2024 16:18

Alperen Şengün 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126 mağlup etti. Maçta 42 dakika parkede kalan Alperen 37 sayı ile kariyer rekoru kırdı.

Alperen Şengün 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı
[Reuters]

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126'lık skorla mağlup ederek 20. galibiyetini kazandı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 37 sayı, 14 ribaund, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynayarak takımının en skorer ismi olurken ayrıca NBA'de sayı kariyer rekorunu kırdı. Takımda ayrıca Jabari Smith II 24 sayı, 10 ribaund ve Fred VanVleet 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkı verdi. Ligdeki 22. yenilgisini alan Utah'ta Jordan Clarkson'un 33 sayı, 12 ribaundu, Colin Sexton'un da 28 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

San Antonio Spurs 4 maç sonra kazandı

San Antonio Spurs deplasmanda mücadele ettiği Washington Wizards'ı 131-127'lik skorla yendi ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden San Antonio'da Victor Wembanyama 24 sayı, 8 ribaund, Jeremy Sochan 23 sayı, 4 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Cedi Osman da 17 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 34. yenilgisini alan Washington'da Marvin Bagley III 24 sayı, 12 ribaund ve Deni Avdija 16 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 135 - Milwaukee Bucks: 141
Washington Wizards: 127 - San Antonio Spurs: 131
Charlotte Hornets: 89 - Philadelphia 76ers: 97
New York Knicks: 126 - Toronto Raptors: 100
Atlanta Hawks: 95 - Cleveland Cavaliers: 116
Chicago Bulls: 125 - Memphis Grizzlies: 96
Houston Rockets: 127 - Utah Jazz: 126
Minnesota Timberwolves: 97 - Oklahoma City Thunder: 102

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